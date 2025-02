Sanremo con Damiano David e Bianca Balti. Segui qui la seconda serata, vota la tua canzone

Il ritorno all’Ariston per la terza volta. Stavolta non come Damiano dei Maneskin, la rockband che vinse nel 2021 e tornò ospite nel 2023, ma come Damiano David, riappropriandosi così del proprio nome per intero e della propria identità. La seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 12 febbraio, avrà lui come ospite speciale e attesissimo. «È la prima volta che vengo qui in sala stampa», racconta quasi intimorito il cantante, avviato alla carriera solista internazionale, riportando alla memoria il successo ottenuto nell’anno funesto del covid, con la platea desolatamente vuota e gli incontri con gli artisti cancellati o organizzati solo da remoto.

«Su questo palco le magie possono accadere»

Stavolta i Maneskin rimangono sullo sfondo, anche se «la sensazione è sempre la stessa: ripeto sempre che non importa quante cose farò, questo sarà sempre il mio risultato più grande. Mi sento sempre come se con la band avessimo fatto qualcosa di impronosticabile, su questo palco le magie possono accadere. Ci ha aperto il mondo», l’occhio di bue è puntato tutto su di lui con il brano Born with a broken heart (con l’orchestra diretta dal maestro star del festival Enrico Melozzi) e in apertura con un omaggio a Lucio Dalla.

La scelta è caduta sul brano La Felicità, del 1988. «Dalla, nella musica italiana, è sempre stato uno dei più grandi riferimenti. Quello di Sanremo è un palco speciale, e quindi abbiamo deciso di portare qualcosa di speciale».

I conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo

(Foto di ETTORE FERRARI) Rispetto al 2021 «a livello artistico sono mosso sempre dalle stesse cose, a livello personale riesco a riconoscere e veicolare meglio le mie emozioni, in maniera più sana e costruttiva per me», racconta l’artista romano che sta lavorando anche al suo primo disco solista.

Le Olimpiadi al Festival

Carolina Kostner A Sanremo si parla anche di sport e ad aprire ufficialmente le candidature sul palco dell’Ariston sarà proprio Carolina Kostner, madrina d’eccezione di questo momento, che vivrà in prima persona l’emozione di portare la Fiamma Olimpica, unendosi agli altri tedofori. Davanti a milioni di spettatori, sul palco di Sanremo, l’ex patinatrice azzurra presenterà le modalità di adesione alla campagna.L’obiettivo è quello di coinvolgere 10.001 tedofori per il Viaggio della Fiamma Olimpica e 501 tedofori per il Viaggio della Fiamma Paralimpica, ciascuno con la propria storia da raccontare, fatta di passione, talento, energia e rispetto per illuminare il cammino verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

Bianca Balti in conduzione con Conti

E sarà anche la serata di Bianca Balti. La malattia irrompe sul palco di Sanremo, attraverso le canzoni ma anche con la testimonianza diretta di chi sta vivendo una patologia importante. Bianca Balti, top model che sta affrontando un tumore ovarico e che veste i panni di co-conduttrice con Carlo Conti in questa seconda puntata della manifestazione.