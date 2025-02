Sanremo, giornata di cover: è la serata dei duetti

Mahmood e Cucciari con Carlo Conti

Coppie interne per i duetti

Le coppie le canzoni

Occhi puntati su Fedez e Marco Masini che hanno scelto “Bella Stronza” dello stesso Masini. Bresh e Cristiano De André si misurano con “Crêuza de mä” di Fabrizio De André. Brunori Sas canta con Dimartino e Riccardo Sinigallia “L’anno che verrà” di Lucio Dalla. Clara ha chiamato Il Volo per “The sound of silence” di Simon and Garfunkel. I Coma_Cose restano in quota tormentone con “L’estate sta finendo” dei Righeira. Francesco Gabbani e Tricarico cantano “Io sono Francesco” di Tricarico, Gaia e Toquinho “La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni, Giorgia e Annalisa promettono scintille con “Skyfall di Adele”. E ancora, Irama duetta con Arisa su ”Say something, ìm giving up on you” di Christina Aguilera. Joan Thiele con Frah Quintale propongono “Che cosa c’è” di Gino Paoli, Lucio Corsi e Topo Gigio cantano “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Marcella Bella ha voluto accanto a sé i Twin Violins per “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano, Massimo Ranieri i Neri per caso per “Quando” di Pino Daniele, al quale rendono omaggio anche Rocco Hunt e Clementino con “Yes, I Know My Way”. I Modà duettano con Francesco Renga sulle note di “Angelo” di Renga; Olly, Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band propongono “Il pescatore” di Fabrizio De André. Rose Villain e Chiello si cimentano in “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti. Sarah Toscano con Ofenbach canta “Overdrive”. Serena Brancale e Alessandra Amoroso hanno scelto “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys. Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa propongono un mix di “Amor de mi vida” dei Sottotono e “Aspettando il sole” di Neffa. Simone Cristicchi con Amara canta ”La cura” di Franco Battiato. The Kolors e Sal Da Vinci lanciano all’Ariston “Rossetto e caffè”, la hit di Sal Da Vinci, Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga si affidano a “Un tempo piccolo” di Franco Califano.