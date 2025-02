Sanremo con più relax, la canzone sempre al centro. Ma vince Bianca

Terzo componente speciale della serata, la supermodella Bianca Balti che sul palco, oltre alla bellezza, ha portato tutto lo spirito battagliero di chi lotta contro la malattia e non intende arretrare di un passo nel cammino della vita. Un sorriso luminoso, una testa calva mostrata con la fierezza di una corona e un portamento perfetto, Bianca Balti ha incantato per la sua giocosa serenità.

Le canzoni? Sempre al centro, come da architettura contiana . Sia la seconda puntata che la terza sono le serate dei riascolti. Le orecchie frastornate dalla lunga playlist dell’esordio e distolte dalle performance, dalle coreografie e dagli abiti di scena, hanno potuto riesaminare le proposte in scaletta, magari rivedendo a freddo alcuni giudizi.

Cristicchi e Giorgia i più amati

Anche alcuni brani un po’ “introversi” (diciamo trap 2.0), al secondo ascolto si sono “aperti”. Come “Lo stato delle cose” di Rkomi , che somiglia a una scalata su una torre pendente, ma ha un suo particolare fascino metrico. Stesso discorso per gli accenti della performance bilingue di Rocco Hunt , meglio amalgamati nel secondo ascolto.

Algidi e liberatori

Resta una quota di (quasi) imperturbabili, ossia interpreti serrati nella sfera della loro performance. Achille Lauro non ha aggiunto molto: impeccabile, algido, con un testo vagamente cinematico che ispira rimpianti e vaghe nostalgie. E poi c’è Fedez che irrompe sul palco bruciando i suoi fantasmi in una canzone che - visti i complicati trascorsi personali – sta tra la confessione e lo sfogo liberatorio. Si potrebbe aggregare anche Francesca Michielin che nel suo stile ad alto volume, racconta una storia finita male. Un racconto vissuto con tanto trasporto che però ieri sera si è incrinato e sono sfuggite delle lacrime.

I cinque big più votati

La cinquina dei più votati ha ribadito il gradimento per Giorgia, Achille Lauro, Cristicchi e Corsi (il suo “Volevo essere un duro” sta nella quota del cantautorato di pregio che coniuga riflessione, melodia e cantabilità). La new entry è rappresentata proprio da Fedez che evidentemente ha generato empatia raccogliendo consensi.

Damiano David super ospite sul palco della magia

Nota finale per il super ospite: Damiano David, voce dei Maneskin (ancora per quanto è da vedere). Qualcuno ha ironizzato sulla qualifica di «superospite». «Ma come “Super”? È una rockstar di quartiere!». Forse un tempo, ma nelle accelerazioni della musica che gira intorno, le ere discografiche scorrono molto veloci. E gli artisti autentici sono quelli che sanno cavalcare l’onda. Il Damiano rock, l’alfiere delle provocazioni al momento è accantonato. Ora il nuovo Damiano è al timone di un’impresa di eleganza e poesia applaudita a livello internazionale. Sorpresi di ritrovarlo al Festival per incassare il plauso dell’Ariston? Il perché lo dice lui stesso: “Sanremo è magia”.