Sanremo: il ricordo commovente di Frizzi e poi il tormentone dei Coma Cose- Diretta qui

21.15: Dopo la pausa si ricomincia con una luccicante Antonella Clerici.

Carlo Conti e Gerry Scotti indossano occhiali scuri, «da saldatore», per presentare Antonella Clerici, «una sorella nel vero senso della parola», dice il direttore artistico, che come promesso sfoggia un abito lungo scintillante in nero e argento, che attraverso le trasparenze lascia intravedere le gambe. «Così sexy non ti avevo mai vista», dice Conti alla «donna che ha ha presentato il maggior numero di festival di Sanremo». «Sono le ultime cartucce», risponde Clerici. L’ironia cede poi il posto alla commozione con il ricordo di Fabrizio Frizzi: «Se fosse ancora con noi ci sarebbe qui un quarto amico, anzi è con noi qui un grande amico», dice Conti mentre in sottofondo si sente la voce di Frizzi cantare Un amico in me. Piange Antonella Clerici, salutando Carlotta Mantovan, vedova del conduttore, seduta in platea.