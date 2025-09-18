Sulla facciata della stazione un video degli studenti sui conflitti

Nella rassegna «Mote Fedi»

A realizzarlo, nove tra studenti e studentesse del quinto anno della scuola professionale di grafica del San Vincenzo sotto la guida di due docenti esperti: Paolo Baraldi e Andrea Cristini

Il progetto, promosso dalla rassegna Acli «Molte fedi sotto lo stesso cielo» (l’edizione di quest’anno è dedicata proprio ai conflitti) e da Afp Patronato San Vincenzo, è stato tra i tre premiati e sostenuti dall’associazione Bergamo Smart City & Community presieduta dall’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni. A realizzarlo, nove tra studenti e studentesse del quinto anno della scuola professionale di grafica del San Vincenzo sotto la guida di due docenti esperti: Paolo Baraldi, ideatore principale del tema («Anziché su guerra e pace, tema “scivoloso”, abbiamo puntato più in alto, sulla rappresentazione dell’idea di conflitto») e Andrea Cristini, che si è occupato principalmente della post-produzione e del montaggio. Un lavoro, quello tra docenti e studenti, alla pari: hanno lavorato per diversi giorni ai primi di settembre, prima dell’inizio della scuola, scegliendo tutti insieme le applicazioni (Flipa Clip e Animation Desk) da usare sui tablet forniti da Concept Informatica, partner privato dell’iniziativa, facendo i disegni ed elaborando le animazioni. Per Martina Lenzeni, 18 anni, di Spirano, «ci siamo confrontati e aiutati a vicenda, al di là dei ruoli diversi. Siamo cresciuti insieme, docenti e studenti. Emoziona sapere che il risultato del nostro lavoro lo vedranno in molti». Le fa eco la compagna Eliana Mema, di Brembate: «È stato divertente esplorare un nuovo mondo».