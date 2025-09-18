Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025

Sulla facciata della stazione un video degli studenti sui conflitti

IL PROGETTO. Con Molte Fedi il lavoro realizzato dagli allievi del quinto anno del Patronato. La proiezione fino a domenica prossima, poi un frame diventerà murale.

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un frame del video
Un frame del video
(Foto di colleoni)

Da domenica scorsa, ogni sera, sulla facciata della stazione ferroviaria, viene proiettato in loop un breve video di animazione. Racconta la tipica «quintana» di una giostra medievale: un cavaliere, con la sua asta, centra con violenza un fantoccio, il quale, girando su se stesso, gli restituisce una forte manata sulla testa.

Un frame del video
Un frame del video
(Foto di Yuri Colleoni)

Si tratta di una rappresentazione del concetto di conflitto: che è autodistruttivo in sé, visto che gli effetti si ripercuotono su chi offende. Il finale, poi, racchiude un monito: scegliendo di toccare dolcemente il bersaglio, questo si gira su se stesso solo per dare solo una carezza a chi lo ha colpito. Il video (dura un minuto) si intitola proprio «Loooooop! La spirale del conflitto».

Da sinistra, Paolo Baraldi, Giulia Chirillo, Nicolas Pica,Martina Lanzeni,Eliana Mema, Matteo Bonassoli e Andrea Cristini
Da sinistra, Paolo Baraldi, Giulia Chirillo, Nicolas Pica,Martina Lanzeni,Eliana Mema, Matteo Bonassoli e Andrea Cristini
(Foto di Yuri Colleoni)

Nella rassegna «Mote Fedi»

A realizzarlo, nove tra studenti e studentesse del quinto anno della scuola professionale di grafica del San Vincenzo sotto la guida di due docenti esperti: Paolo Baraldi e Andrea Cristini

Il progetto, promosso dalla rassegna Acli «Molte fedi sotto lo stesso cielo» (l’edizione di quest’anno è dedicata proprio ai conflitti) e da Afp Patronato San Vincenzo, è stato tra i tre premiati e sostenuti dall’associazione Bergamo Smart City &amp; Community presieduta dall’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni. A realizzarlo, nove tra studenti e studentesse del quinto anno della scuola professionale di grafica del San Vincenzo sotto la guida di due docenti esperti: Paolo Baraldi, ideatore principale del tema («Anziché su guerra e pace, tema “scivoloso”, abbiamo puntato più in alto, sulla rappresentazione dell’idea di conflitto») e Andrea Cristini, che si è occupato principalmente della post-produzione e del montaggio. Un lavoro, quello tra docenti e studenti, alla pari: hanno lavorato per diversi giorni ai primi di settembre, prima dell’inizio della scuola, scegliendo tutti insieme le applicazioni (Flipa Clip e Animation Desk) da usare sui tablet forniti da Concept Informatica, partner privato dell’iniziativa, facendo i disegni ed elaborando le animazioni. Per Martina Lenzeni, 18 anni, di Spirano, «ci siamo confrontati e aiutati a vicenda, al di là dei ruoli diversi. Siamo cresciuti insieme, docenti e studenti. Emoziona sapere che il risultato del nostro lavoro lo vedranno in molti». Le fa eco la compagna Eliana Mema, di Brembate: «È stato divertente esplorare un nuovo mondo».

Un’esperienza di valore più ampio di un semplice video. Martino Rovetta racconta che «noi di “Molte fedi” ci siamo chiesti: perché non interrogarci sul tema del conflitto anche attraverso lo sguardo delle nuove generazioni? Così facciamo qualcosa per la città. L’arte provoca le coscienze e la stazione è un luogo cruciale». Don Marco Perrucchini, direttore generale di Afp Patronato San Vincenzo, sottolinea dal canto suo «l’apprendimento che passa attraverso un lavoro vero, reale, con un impatto. Don Bepo, il nostro fondatore, diceva: non basta dare a un ragazzo lavoro, casa, formazione. Il percorso educativo è “pieno” quando la persona che tu aiuti aiuta qualcun altro».
Un frame del video (che sarà proiettato fino a domenica prossima) diventerà un murale cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brembate
Spirano
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
Tempo libero
Istruzione
Scuola
Eliana Mema
Giacomo Angeloni
Martino Rovetta
San Vincenzo
Marco Perrucchini
Andrea Cristini
Agence France Presse
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane
Bergamo Smart City & Community