Torna l’Integrazione film festival: da quest’anno si apre anche ai cortometraggi

Sono aperte le iscrizioni al 18esimo IFF - Integrazione Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato a inclusione, identità e intercultura che si svolgerà a Bergamo dal 14 al 19 maggio 2024. Da oggi (lunedì 16 ottobre) è possibile iscrivere cortometraggi di finzione e film documentari sulla piattaforma FilmFreeWay al link filmfreeway.com/IFF-IntegrazioneFilmFestival. Verranno selezionate le opere capaci di raccontare l’integrazione tra persone di diversa appartenenza culturale, aspetti positivi di realtà multilingui, multireligiose e multiculturali, esperienze di convivenza possibile basate sul dialogo.

IFF - Integrazione Film Festival è organizzato da Cooperativa Ruah con Lab 80 film. La 18esima edizione si svolgerà presso il Polo culturale Daste Bergamo, in via Daste e Spalenga, 13: le proiezioni nella sala cinematografica Lo Schermo Bianco; mentre incontri, workshop e gli altri eventi collaterali negli adiacenti Spazio Eventi e Spazio Espositivo.

Il Festival, nato 17 anni fa nell’area del Basso Sebino in provincia di Bergamo, è cresciuto negli anni fino a conquistarsi un posto di rilievo nel panorama italiano dei concorsi cinematografici. Ogni anno registi e produttori di tutto il mondo propongono le proprie opere, in costante crescita dal punto di vista qualitativo: all’ultima edizione sono stati iscritti più di 350 film da tutti i continenti, creando una rappresentazione ricca e variegata delle produzioni filmiche legate ai temi cari a IFF, con una straordinaria partecipazione anche di registi e attori che hanno incontrato il pubblico in sala e negli eventi collaterali.

Altrettanto rilevante è ogni anno la partecipazione del pubblico, che riempie la sala durante le proiezioni e fa registrare numeri importanti anche on line. L’edizione 2023 ha visto la partecipazione di oltre 1.500 spettatori tra proiezioni, eventi collaterali e visioni streaming.

Sempre più ampia è poi la rete delle collaborazioni: ogni anno sono più numerosi gli enti e le associazioni che accompagnano il Festival, sia del territorio bergamasco che nazionale, a conferma della volontà di rendere la manifestazione sempre più orizzontale, condivisa e multi-identitaria.

Spiega Amir RA, Direttore artistico di IFF: «L’ultima edizione del Festival ha riscosso davvero un enorme successo, grazie anche all’unione tra Bergamo e Brescia come Capitale della Cultura. Siamo riusciti a coinvolgere un pubblico davvero ampio e l’abbiamo fatto con intensità e autenticità. Per il 2024 confermiamo le due novità già inserite: tornerà l’IFF Corner, spazio libero di dialogo e confronto fuori dalla sala, dove registi, attrici e attori raccontano curiosità e dietro le quinte creando momenti suggestivi e divertenti di forte vicinanza col pubblico; e tornerà il anche Premio alla Migliore Interpretazione. L’augurio è che anche la diciottesima edizione possa regalarci momenti unici e straordinari in linea con lo spirito di questo Festival, da sempre libero e proiettato verso il futuro».

Al concorso 2024 sono ammesse opere terminate dopo l’1 gennaio 2021 (i selezionatori si riservano considerare lavori terminati in precedenza per il “fuori concorso”). Possono partecipare film già presentati in altri festival nazionali e internazionali, non sono ammessi lavori che abbiano già preso parte a IFF.