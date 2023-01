Un’opera lirica ispirata a Raffaella Carrà per la Capitale della Cultura

Un’opera lirica dedicata a Raffaella Carrà fa parte dei progetti del Teatro Donizetti di Bergamo per Brescia Bergamo capitale della cultura. Dell’opera si era già parlato (non senza polemiche) la scorsa estate. Lunedì 30 gennaio il Cda del teatro di Bergamo ha dato il via libera al bilancio di previsione 2023, che contiene anche i fondi per la nuova commissione. Un’opera, spiegano dal Donizetti, «ispirata a Raffaella Carrà e agli ultimi cinquant’anni di società italiana». Martedì 31 gennaio a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, in conferenza stampa alle 14 saranno presentati il compositore, i librettisti e il regista Francesco Micheli, che del Donizetti è direttore artistico. Con loro anche il sindaco Giorgio Gori.