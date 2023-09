Woody Allen in diretta a Curno e un nuovo mistero di Poirot: le novità al cinema nel weekend

Questo fine settimana (16- 17 settembre) Kenneth Branagh torna al cinema con un nuovo mistero per Poirot: l’attore e regista irlandese interpreta per la terza volta il celebre investigatore belga nel film «Assassinio a Venezia». Hercule Poirot, nato dalla penna della giallista più famosa di sempre, Agatha Christie, compare in decine di romanzi e racconti, dai quali sono stati tratti numerosi film, tra cui la serie televisiva con David Suchet nei panni di Poirot. Branagh ha deciso di riprendere il personaggio nel 2017 con una nuova trasposizione di uno dei gialli più intricati della Christie, «Assassinio sull’Orient Express». Dopodiché si è dedicato ad «Assassinio sul Nilo», con Gal Godot nel ruolo della vittima. Ora l’ambientazione si sposta nella laguna veneta, dove ad attendere Poirot c’è un nuovo e complicato caso…

Kenneth Brannagh al cinema con un nuovo mistero di Poirot «Assassinio a Venezia» non si basa, a differenza dei due precedenti capitoli, su un romanzo omonimo, ma è solo vagamente ispirato a «Poirot e la strage degli innocenti», una delle storie più dark di Agatha Christie. Questa pellicola promette dunque atmosfere molto più cupe e qualche brivido in più. Nel cast oltre a Kenneth Branagh, che dirige anche il film, troviamo Kelly Reilly, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey e Riccardo Scamarcio.

La locandina del film sugli Abba Per tutti i fan degli Abba è in programma un grande evento: dal 18 al 20 settembre in sala sarà disponibile «Abba: The Movie - Fan Event», un’esperienza immersiva che riporterà il pubblico negli anni Settanta, quando gli Abba erano all’apice del loro successo. Nella pellicola sono presenti filmati di backstage e performance integrali di alcuni dei più grandi successi del gruppo.

«Il mio amico Tempesta» è invece perfetto per chi ama le storie di rivincita e grandi sogni: tratto dal romanzo francese «Tempête au haras», racconta di Zoé, che da sempre ama i cavalli e che fin da piccola ha costruito un rapporto speciale con una puledra chiamata Tempesta. Zoé vuole diventare una campionessa d’equitazione, e non si arrende nemmeno quando un incidente la rende invalida… Con Carmen Kassovitz, Pio Marmaï e Mélanie Laurent, il film è diretto dal cineasta canadese Christian Duguay.

Woody Allen in diretta a Curno

Gli Uci Cinemas hanno in calendario per domani, venerdì 15 settembre, la proiezione in anteprima di «Coup de Chance», la cinquantunesima pellicola girata da Woody Allen. Per l’occasione, il regista newyorkese si collegherà via streaming con il pubblico in sala per raccontare il film. Presentato fuori concorso all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, «Coup de Chance» parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa... Il film verrà proiettato all’Uci di Curno e all’Uci di Orio alle 20.30, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ricordiamo infine che da domenica 17 a giovedì 21 settembre ci sarà una nuova edizione di «Cinema in festa», perciò in queste giornate tutti i film in sala costeranno solo 3.50 euro. Un’ottima occasione per recuperare le grandi uscite estive e gustarsi le novità di settembre. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Ulteriori dettagli qui: https://www.cinemainfesta.it/

Assassinio a Venezia

Kenneth Branagh torna al cinema con il terzo capitolo della serie su Poirot, dopo il successo di «Assassinio sull’Orient Express» (2017) e «Assassinio sul Nilo» (2022). Lontano dall’essere un fedele adattamento del romanzo «Poirot e la strage degli innocenti» di Agatha Christie, il film è basato sulla sceneggiatura piuttosto audace, nel genere e nei toni, firmata da Michael Green. Ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra, e non nella campagna inglese che fa da contesto al libro, il poliziesco promette di coinvolgere il pubblico nelle indagini. La storia prende il via durante la vigilia di Ognissanti quando Hercule Poirot, che si è ritirato in pensione, o sarebbe meglio dire in una sorta di esilio volontario, viene invitato da una vecchia amica a una seduta spiritica nel palazzo della cantante d’opera Rowena Drake. L’omicidio di uno degli ospiti richiama, inevitabilmente, Poirot all’azione...

Il mio amico Tempesta