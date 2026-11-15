Canone concordato in Bergamasca: «Il taglio alla cedolare sblocca 600 case sfitte»

Molto dipenderà dal testo definitivo della Manovra 2027, dal suo percorso parlamentare e dalle garanzie che accompagneranno gli incentivi, ma in Bergamasca, tra gli addetti ai lavori, prevale l’ottimismo per una serie di interventi fiscali, auspicati da tempo, che potrebbe avere ricadute significative sul mercato immobiliare locale.

La riduzione della cedolare secca dal 10% al 5% per gli affitti a canone concordato, con un ulteriore sconto all’1% per i contratti stipulati con inquilini under 35, renderebbe infatti questa formula più conveniente per i proprietari, spostando il mercato sempre più verso una dimensione sociale come alternativa al mercato libero e agli affitti brevi, e potrebbe contribuire a rimettere in circolo una parte del patrimonio abitativo inutilizzato.

«Casa, una questione sociale»

Il canone concordato, calcolato sulla base degli accordi territoriali tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (validi nella Bergamasca solo nei Comuni oltre i 10mila abitanti), punta a garantire un equilibrio sostenibile tra il diritto alla casa e le esigenze del mercato immobiliare: una soluzione che favorisce l’accesso all’abitazione, a costi calmierati, in un’epoca segnata da caro-vita e caro-affitti, specie nelle aree ad alta tensione abitativa, come Bergamo, dove la caccia a un alloggio è sempre più ardua.

«La casa non è un bancomat, ma un bene comune e una questione sociale. Bisogna incentivarla, non penalizzarla» Per Gianfederico Belotti, direttore dell’osservatorio Valore Casa & Terreni, le novità potrebbero avere «un grande impatto sul mondo immobiliare bergamasco, fin da subito, riportando più abitazioni verso le locazioni tradizionali, oggi spesso sacrificate in favore degli affitti brevi, considerati più redditizi. Il canone concordato potrebbe diventare un’alternativa concretamente più conveniente, un’opportunità anche per i giovani e per le famiglie in cerca di soluzioni a prezzi sostenibili. La casa non è un bancomat, ma un bene comune e una questione sociale. Bisogna incentivarla, non penalizzarla».

Secondo una stima di Fimaa Ascom Confcommercio Bergamo, «circa 600 alloggi tra città e provincia potrebbero tornare sul mercato della locazione proprio grazie ai nuovi incentivi». «Abitazioni già potenzialmente affittabili – spiega Oscar Caironi, presidente provinciale Fimaa Ascom (mediatori agenti d’affari) – ma che i proprietari preferiscono tenere vuote dopo esperienze negative con precedenti inquilini, morosità o difficoltà nel rientrare in possesso dell’immobile alla scadenza del contratto».

«Bisogna allargare gli accordi territoriali anche agli altri Comuni: così il beneficio sarebbe per tutti e non ci sarebbero cittadini di serie A e B» Un’opportunità importante in una provincia dove i dati Istat certificano circa 170mila abitazioni sfitte. «Accogliamo positivamente le novità, auspicate da tempo – prosegue Caironi –. Il proprietario è oggi l’anello debole e necessita di maggiori garanzie». Ma restano fronti aperti, come la richiesta di «allargare gli accordi territoriali anche agli altri Comuni: così il beneficio sarebbe per tutti e non ci sarebbero cittadini di serie A e B».

«Favorire l’accesso alla casa»

«L’offerta abitativa è un po’ bloccata e il beneficio fiscale può contribuire a smuovere la situazione Le novità trovano una sponda anche nell’amministrazione comunale. L’assessore alla Casa Claudia Lenzini le considera coerenti con le politiche già avviate da Palazzo Frizzoni, come il fondo dedicato agli under 35, con «il bando aperto e le domande in fase di valutazione». «Se confermata, è una Manovra che va nella direzione che abbiamo già tracciato, valorizzando il canone concordato come strumento per calmierare gli affitti e favorire l’accesso alla casa - sostiene l’assessore -. L’offerta abitativa è un po’ bloccata e il beneficio fiscale può contribuire a smuovere la situazione». Per Elisabetta Rondalli, coordinatrice provinciale dei giovani della Lega, «valorizziamo chi dimostra di avere talento, competenze e voglia di fare. Essere giovani non può più essere una condanna».

«Concordato competitivo»

«Bisogna affiancare agli incentivi una disciplina più efficace per il rilascio degli immobili in caso di morosità» Giudizio positivo anche da parte di Lorella Ghilardi, presidente di Appe Confedilizia Bergamo (associazione proprietà edilizia). «La riduzione fiscale può favorire l’incontro tra domanda e offerta, contrastare lo sfitto e incentivando la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio esistente - spiega la presidente -. Sono interventi che auspicavamo, così il concordato può diventare più competitivo, ma resta la necessità di affiancare agli incentivi una disciplina più efficace per il rilascio degli immobili in caso di morosità».

Gli sconti per i negozi

Inoltre la Manovra ipotizza l’estensione della cedolare secca alle locazioni commerciali, per favorire anche il rilancio dei negozi. Per Marco Tacchini, presidente provinciale di Confabitare Bergamo (associazione a tutela della proprietà immobiliare), è «particolarmente interessante per i negozi di vicinato, in centro e nei quartieri. Le attività commerciali non sono soltanto un presidio economico, ma contribuiscono alla sicurezza e all’attrattività della città».

«Le attività commerciali non sono soltanto un presidio economico, ma contribuiscono alla sicurezza e all’attrattività della città» Tacchini chiede inoltre di «estendere il canone concordato al resto della provincia, penso in particolare ai Comuni dell’hinterland e alle aree interessate dagli insediamenti logistici, dove la pressione abitativa è cresciuta».

Il fronte degli inquilini

«Gli incentivi possono convincere i proprietari a rimettere in locazione gli immobili oggi vuoti» Fronte inquilini, il sindacalista Roberto Bertola, segretario generale del Sicet Cisl Bergamo, parla di «apertura al confronto» e definisce l’intervento «un buon viatico, in attesa di vedere come si svilupperà il dibattito parlamentare»: «Il primo obiettivo è avere un patrimonio abitativo disponibile. Se non ci sono case sul mercato, qualsiasi ragionamento sull’emergenza abitativa è sterile. Gli incentivi possono convincere i proprietari a rimettere in locazione gli immobili oggi vuoti».