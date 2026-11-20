Gli aumenti dei costi dei carburanti e del personale, mentre le risorse a disposizione rimangono sostanzialmente invariate, mettono in grave difficoltà il sistema del trasporto pubblico locale. Dal lato delle aziende, nella nostra provincia, dove gli autobus percorrono tra i 20 e i 22 milioni di chilometri all’anno, la richiesta di fondi straordinari è già sul tavolo. «Dall’inizio dell’anno il gasolio è aumentato del 46 per cento, il metano e l’energia elettrica tra il 38 e il 40 per cento. Qualunque tipologia di carburante si usi, ha visto arrivare un aumento imprevedibile», spiega Massimo Locatelli, titolare della Autotrasporti Locatelli, che impiega circa ottanta mezzi sulle linee del trasporto pubblico locale su un totale di 350 autobus attivi in provincia tra i vari gestori, come Arriva, Sai e Autoguidovie. «I contratti in essere prevedono un adeguamento all’inflazione Istat, ma i costi dei carburanti sforano ampiamente quei parametri», aggiunge.

«Conto» da 5 milioni

Il conto presentato dalle imprese all’Agenzia del Tpl di Bergamo parla di un fabbisogno aggiuntivo di circa 5 milioni di euro, a fronte di una disponibilità ferma a un milione. «Se non arrivano risorse straordinarie per coprire i 3 o 4 milioni mancanti, l’unica strada è tagliare i chilometri. O alzare le tariffe», aggiunge Locatelli. E poiché negli anni passati si è già limato il possibile sulle corse serali e festive, «quelle dal taglio più indolore», oggi l’eventuale riduzione rischierebbe di colpire «la carne viva», la definisce Locatelli, ovvero le fasce orarie scolastiche, «che poi sono sostanzialmente le uniche, o quasi, attive fuori dal capoluogo».

E dall’Agenzia del trasporto pubblico non arrivano per ora rassicurazioni: si dice infatti «sicuro che dal 2027 dovremo tagliare corse» il direttore Vezio Guidobono. «Non viviamo sulla Luna e non crediamo che diminuiranno i costi del carburante – non nasconde –. Quindi i vettori ci chiederanno adeguamenti economici che non ci possiamo permettere e dovremo ridurre le corse». Iniziando «da quelle festive, poi del sabato e infine quelle “morbide” in settimana, fuori dagli orari di punta di studenti e pendolari». Poche allo stato attuale, per Guidobono, le speranze che arrivino fondi ulteriori dalla Regione.

L’allarme del Pd

Proprio ieri, l’allarme sulla situazione del trasporto locale era stato lanciato a livello regionale dai consiglieri dem Simone Negri e Gigi Ponti, capogruppo e segretario dell’Ufficio di Presidenza della commissione Infrastrutture e Mobilità. «Siamo di fronte a una crisi grave che, senza un intervento immediato, rischia di tradursi già dal prossimo gennaio in riduzioni delle corse o interruzioni dei servizi, arrivando a colpire anche un ambito essenziale come il trasporto degli studenti», avvertivano in una nota congiunta. Chiedendo poi all’assessore ai Trasporti Franco Lucente di «prendere immediatamente in mano questa situazione». Considerando che, precisano, «il Governo ha deciso la soppressione del Fondo Nazionale Trasporti a partire dal 2027, sostituendolo con un meccanismo di compartecipazione fiscale di cui non si conoscono né i tempi né l’effettivo gettito». Nel mirino del Pd finisce anche la manovra regionale: «Nella discussione di bilancio che abbiamo di fronte, le risorse regionali appostate per il Tpl risultano addirittura leggermente inferiori rispetto all’anno precedente. È una scelta sbagliata che ignora la realtà», concludono i due consiglieri.

Una lettura, quella del Pd, di una Regione disinteressata al problema, che l’assessore Lucente respinge. «Integriamo ogni anno il Fondo nazionale trasporti con 420 milioni di euro di risorse, più della metà dell’intero budget destinato al settore. Siamo l’unica regione in Italia a farlo con questa entità, non si può dire che non abbiamo a cuore il trasporto pubblico».

Sulla stessa linea il consigliere regionale bergamasco Jonathan Lobati, presidente della commissione Mobilità: «L’attenzione della Regione a sostegno del trasporto pubblico locale è concreta da sempre. Stiamo tenendo monitorata la situazione e valuteremo se e come intervenire».

Eppure, ammette Lucente, il tema dei conti che non tornano è reale: «Ci stiamo battendo da sempre con le altre Regioni, visto che da gennaio ci sarà la cosiddetta autonomia fiscale, per una rimodulazione dei fondi statali da destinare a Regione Lombardia che tengano conto dell’enormità del nostro trasporto pubblico locale che muove ogni giorno 5 milioni di persone».

Gli Stati Generali

Proprio ieri, nel contesto degli «Stati Generali dei Trasporti 2.0» promossi dalla Regione, il governatore Attilio Fontana ha ribadito la necessità di regole chiare nella transizione verso la nuova autonomia fiscale: «Il trasporto pubblico locale e la mobilità attraversano un passaggio decisivo: mentre le nuove forme di finanziamento devono entrare a regime, il digitale apre nuove possibilità per organizzare i servizi. Questi percorsi devono procedere insieme, senza che l’incertezza sulle risorse rallenti l’innovazione o ricada su chi si sposta ogni giorno per lavorare e studiare».