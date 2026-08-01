Iperal taglia il traguardo dei 40 anni: «L’apertura in via Autostrada nel 2027»

Iperal nasce 40 anni fa in Valtellina. Antonio Tirelli, fondatore con il papà Bruno del gruppo della grande distribuzione, lo racconta ancora con una vena di emozione. Nella nostra provincia, oggi Iperal è una realtà ben consolidata, ma il legame con il territorio bergamasco risale agli anni ’50, quando Bruno Tirelli iniziò l’attività di agente di commercio per il gruppo Lombardini. Più tardi si mise in proprio e per una ventina d’anni portò avanti con successo un importante ingrosso di prodotti alimentari.

Come è nata l’Iperal

Antonio Tirelli, presidente di Iperal Poi il caso ha fatto la storia. «I proprietari di una piccola catena di supermercati con quattro punti vendita a Sondrio - nostri clienti - ci proposero di acquisire un’area dove realizzare un ipermercato a Castione Andevenno, alle porte del capoluogo», racconta Antonio Tirelli, presidente di Iperal. Bisogna immaginare un giovane Tirelli, neo laureato in Economia e commercio, con quell’audacia tipica dell’età («avevo 25 anni»), che spinge per accettare «una grande sfida». «Noi eravamo grossisti, che è ben diverso dal gestire un supermercato - precisa -. Siamo riusciti ad aprirlo nel 1986 e l’anno dopo abbiamo chiuso l’ingrosso». È nel 2000 che Iperal varca i confini della Valtellina, con l’apertura del primo supermercato a Lecco, «ancora un po’ viziato dalla cultura dell’ipermercato».

I numeri di Iperal oggi

Fatto sta che oggi Iperal conta 58 punti vendita in Lombardia («siamo presenti in otto province») e 15 in Bergamasca, per un totale di 5.500 dipendenti (l’età media è di 27 anni), di cui 1.042 nella nostra provincia. Con un fatturato 2025 di 1,619 miliardi, «quest’anno dovremmo arrivare a 1,8 miliardi», puntualizza Tirelli. Numeri che fanno di Iperal la seconda catena a livello regionale e nel territorio orobico. Con un piano di espansione che prevede «cinque nuove aperture in Bergamasca nei prossimi due-tre anni».

Intanto una nuova apertura è già in programma. A inizio luglio, infatti, Coop Lombardia ha annunciato la cessione del punto vendita di via Autostrada in città. E a subentrare, attraverso l’acquisto del ramo di azienda e un contratto d’affitto, negli spazi liberati da Coop, è Iperal, che così inaugura il suo primo punto vendita in città, su una superficie di 2.500 metri quadrati. «Le chiavi ci sono state consegnate il 23 luglio e prevediamo un intervento di ristrutturazione radicale - afferma il presidente -. Penso che sicuramente entro i primi mesi dell’anno prossimo il supermercato sarà aperto». Per quanto riguarda l’organico, su 19 dipendenti, 16 hanno accettato il passaggio a Iperal. «Il numero di collaboratori comunque sarà incrementato», fa sapere Tirelli.

I punti vendita di Iperal in provincia di Bergamo

Lo sbarco a Milano

È una formula «insolita» quella del punto vendita di via Autostrada per Iperal, perché «abitualmente (in circa il 70% dei casi, ndr) costruiamo l’edificio dove poi apriamo il punto vendita». Altra eccezione è il market inaugurato qualche giorno fa in via Ripamonti a Milano, il secondo «all’ombra della Madonnina» dopo quello di viale Monza. «L’immobile in via Ripamonti era già esistente - spiega Tirelli - : si sono succedute tre catene, l’ultima delle quali ha chiuso tre anni fa. Noi abbiamo stipulato un contratto d’affitto con la famiglia proprietaria dell’immobile, l’abbiamo ristrutturato e abbiamo aperto un supermercato cittadino più piccolo rispetto ai nostri standard: mille metri quadrati netti di vendita, quando di solito oscilliamo tra i 1.500 e i 2.500».

La presenza nella nostra provincia

Tornando alla nostra provincia, «il primo punto vendita significativo è stato quello di Presezzo (aperto nel 2017), che ha portato a una svolta per il successo oltre le aspettative che ha avuto». Su via Autostrada, Tirelli non si sbilancia: «Come tutte le aperture occorre prudenza: è una sfida e cercheremo di fare del nostro meglio. La concorrenza è qualificata, ma siamo già conosciuti in provincia di Bergamo e questo ci aiuta. L’auspicio è quello di offrire un servizio di prossimità al quartiere». Fanno ben sperare «i 293mila clienti in provincia di Bergamo» e «i tanti fornitori con cui abbiamo una partnership consolidata». Secondo Tirelli, Iperal si distingue per «l’attenzione con cui ci relazioniamo con i fornitori locali: cerchiamo sempre di avere i prodotti del territorio sui nostri scaffali, è parte della cultura valtellinese, di un territorio dove ci si conosce tutti e si capisce quanto sia importante trattare le persone in maniera attenta». Un esempio? «Per le latterie che ci servono, rappresentiamo il 25% del loro fatturato».