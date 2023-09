coseserie: Depp contro Heard, ovvero come i social network influenzano la giustizia

Sono laureata in sociologia e comunicazione visiva e digitale, recensisco musica, leggo per imparare a scrivere, mi nutro di (auto) ironia e cerco di fare pa…

O k, lo ammetto, quando è uscito il documentario « Depp vs Heard » sono caduta anche io nella trappola. Premetto che non sono una grande fan di Jonny Depp, ma visto il clamore mediatico della vicenda, ero curiosa di scovare il colpevole . Ecco, quindi, il primo bias interpretativo col quale mi sono approcciata alla visione. Cercavo una vittima e pretendevo un carnefice , quando era chiaro che di fronte a un caso con una tale risonanza, tutti e due erano complici nel voler trarre dalla loro vita privata il massimo della visibilità , per schiacciare letteralmente l’altro agli occhi dell’opinione pubblica.