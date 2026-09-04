Caro carburante, Ryanair taglia i voli

Gli indicatori più recenti sono decisamente positivi: 22,2 milioni di viaggiatori trasportati in tutta Europa lo scorso mese di agosto, con un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2025, e un tasso di riempimento stabile al 96%, di fatto vicino al sold-out costante. Eppure, Ryanair fa decollare ombre sul futuro: nel tracciare il bilancio sul periodo clou dell’estate, la compagnia irlandese ha comunicato l’intenzione di «tagliare» due milioni di passeggeri su base annua, pari a circa 10mila voli (considerando l’intera programmazione su scala continentale), a causa dell’ingente costo del carburante. A risentirne sarà l’offerta invernale.

Non nota la rimodulazione dell’offerta

Michael O’Leary

(Foto di MIGUEL A. LOPES / STF) Per il momento non è stata svelata la geografia della rimodulazione dell’offerta, ma giocoforza la questione interessa anche lo scalo di Bergamo, storico hub del vettore guidato da Michael O’Leary. «Bergamo non è estranea alle vicende del mondo – commenta Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società di gestione dello scalo di Orio al Serio -. L’intero sistema aeroportuale rischia di essere coinvolto dalle crisi geopolitiche che influenzano i mercati, in particolare quello dell’energia e dei prodotti petroliferi».

Lo scenario è tratteggiato in un comunicato di Ryanair che alterna buone sensazioni a cattivi presagi, secondo lo stile della compagnia irlandese: «Con l’80% del carburante per jet dell’anno fiscale (che per Ryanair va dal 1° aprile al 31 marzo, ndr) già coperto a circa 67 dollari al barile, il gruppo è ben posizionato per registrare un altro anno profittevole, seppur al di sotto dell’utile netto dopo le tasse dell’anno fiscale 2026», si legge nella nota.

È l’anticamera al più classico dei «però»: «Alla luce degli alti prezzi del petrolio non coperti (il carburante per jet attualmente viene scambiato a 140 dollari al barile), è opportuno ridurre strategicamente l’esposizione del gruppo al carburante non coperto durante la stagione invernale non redditizia, da novembre a marzo». Insomma, le scorte di jetfuel non mancano e sono state acquisite quando i listini erano favorevoli; manca tuttavia un 20% di «materia prima» per completare l’opera, ma ora il cherosene ha prezzi alle stelle e acquistarlo è meno conveniente.

Cherosene alle stelle, riduzione dei voli

Ecco quindi la prospettiva di una riduzione dei movimenti: volare meno, specie nei mesi meno redditizi, per contenere le perdite. «L’obiettivo di traffico 2027 di Ryanair viene quindi tagliato da 216 milioni a 214 milioni di passeggeri per limitare l’esposizione al carburante non coperto quest’inverno – è l’annuncio -. Ci aspettiamo che il traffico da novembre a marzo resti sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente». Ryanair, appunto, prevede di trasportare due milioni di clienti in meno rispetto alle precedenti proiezioni di crescita: e considerando che la flotta è composta principalmente da Boeing 737 in configurazione da 189 o 197 passeggeri e che il tasso di riempimento è del 96%, calcolatrice alla mano si arriva alla stima di circa 10mila voli in meno del previsto. La sforbiciata si concentra nel calendario invernale perché questo è tipicamente meno fruttuoso per gli operatori del settore, che concentrano invece l’utile grazie alla pianificazione estiva. Lo conferma il fatto che, «in base ai prezzi e alla domanda dei passeggeri», Ryanair «si aspetta che questo taglio una tantum al programma invernale ridurrà le perdite dell’inverno 2026 da 70 a 100 milioni di euro».

Verso un rincaro delle tariffe

Non finiscono qui le cattive notizie per chi viaggia. All’orizzonte c’è anche un verosimile ulteriore rincaro delle tariffe: «Se i prezzi elevati del petrolio dovessero continuare fino all’estate 2027, Ryanair ritiene che le compagnie aeree low cost a corto raggio in Europa aumenteranno materialmente le tariffe per riflettere i prezzi più alti del petrolio, dato che alcuni concorrenti meno coperti dal punto di vista finanziario potrebbero faticare a mantenere la capacità o persino a sopravvivere in questa prossima stagione invernale».