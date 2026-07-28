È morto il ciclista colpito da malore sui colli di Scanzorosciate

Non ce l’ha fatta Graziano Conti, il cicloamatore 64enne di Erbusco, nel Bresciano , colto da un malore nella mattinata di domenica mentre partecipava a un’uscita in bicicletta sulle colline di Scanzorosciate. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è deceduto poche ore dopo nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. L’allarme era scattato intorno alle 8.15 in via Collina Alta . Conti stava pedalando insieme a un gruppo di amici partiti da Erbusco quando si è improvvisamente accasciato a terra.

La strada sulla Tribulina di Scanzorosciate dove il ciclista ha accusato il malore rivelatosi fatale

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica, che lo hanno stabilizzato prima del trasferimento al «Papa Giovanni», dove è spirato nella serata di domenica. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità di Erbusco e il mondo del ciclismo amatoriale bresciano. Conti lascia la moglie Tiziana, la figlia Denise e tutti i familiari. Tra gli amici più colpiti c’è Giuseppe Verzeletti, di Adro, che con lui ha condiviso la guida dell’Asd Adrense. «Sono stato presidente della società vecchia Asd Adrense fino a tre anni fa, – racconta –. Graziano era il segretario: si occupava della contabilità, dei tesseramenti. Abbiamo gestito insieme la società per diversi anni, poi entrambi abbiamo lasciato l’incarico ed è subentrato il nuovo gruppo dirigente».