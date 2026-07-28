È morto il ciclista colpito da malore sui colli di Scanzorosciate
IL LUTTO. Graziano Conti, 64anni di Erbusco, era stato soccorso domenica mattina: «Amava la bici e stare in compagnia».Lettura 1 min.
Non ce l’ha fatta Graziano Conti, il cicloamatore 64enne di Erbusco, nel Bresciano, colto da un malore nella mattinata di domenica mentre partecipava a un’uscita in bicicletta sulle colline di Scanzorosciate. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è deceduto poche ore dopo nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. L’allarme era scattato intorno alle 8.15 in via Collina Alta. Conti stava pedalando insieme a un gruppo di amici partiti da Erbusco quando si è improvvisamente accasciato a terra.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica, che lo hanno stabilizzato prima del trasferimento al «Papa Giovanni», dove è spirato nella serata di domenica. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità di Erbusco e il mondo del ciclismo amatoriale bresciano. Conti lascia la moglie Tiziana, la figlia Denise e tutti i familiari. Tra gli amici più colpiti c’è Giuseppe Verzeletti, di Adro, che con lui ha condiviso la guida dell’Asd Adrense. «Sono stato presidente della società vecchia Asd Adrense fino a tre anni fa, – racconta –. Graziano era il segretario: si occupava della contabilità, dei tesseramenti. Abbiamo gestito insieme la società per diversi anni, poi entrambi abbiamo lasciato l’incarico ed è subentrato il nuovo gruppo dirigente».
Operaio prima della pensione, raggiunta circa due anni fa, Conti aveva sempre coltivato una grande passione per la bicicletta. «In passato partecipava alle granfondo, negli ultimi anni alternava la bici da corsa alla mountain bike. Era sempre presente alle uscite con il gruppo, amava stare insieme agli altri. Era una persona davvero buona, disponibile con tutti. È una notizia che ci ha lasciati senza parole». Anche l’Acsi Ciclismo Brescia ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Conti come «storico segretario della vecchia Adrense».
La camera ardente, dalla tarda mattinata di lunedì, è stata allestita nella casa funeraria Falardi a Erbusco. I funerali saranno celebrati martedì alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.
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