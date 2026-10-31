Torre Boldone, annullate le castagnate: «Non sono a norma». Gli alpini: «Amareggiati»

«Niente caldarroste per i nostri figli e nipoti». Lo comunica sulla sua pagina Facebook il gruppo alpini di Torre Boldone, dopo che è stato costretto ad annullare le castagnate in programma lo scorso venerdì alle scuole primarie, a causa di una segnalazione arrivata agli uffici del Comune. «È arrivata tramite «Pec» alla scuola con in copia i nostri uffici e la Forestale – conferma Alice Piazzoli, assessore a Scuola, sport e cultura – e, di conseguenza, ne abbiamo preso atto, ma non riguarda l’amministrazione comunale che non ha emesso divieti. In merito c’è una normativa regionale che è molto chiara». «Siamo molto dispiaciuti – conclude l’assessore – perché era un momento bello per i bambini e per la comunità».

La normativa regionale

La normativa di Regione Lombardia in questione dispone «il divieto di abbruciamento [...] dal 1 ottobre al 31 marzo [...] nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare [...]». È il caso di Torre Boldone: proprio per questo la dirigente scolastica, dopo la segnalazione ricevuta, ha deciso di annullare la castagnata nella scuola e lo stesso gruppo alpini di Torre Boldone ha scelto di non proporre neanche quella prevista per domenica 8 novembre davanti alla chiesa, in occasione della Festa patronale di San Martino, il cui ricavato sarebbe stato donato alla parrocchia.

«Una pugnalata al cuore»

«Fatti tutti i preparativi – scrive sempre su Facebook il gruppo alpini di Torre Boldone –, caricato le padelle e gli attrezzi sul camion e i bancali per il fuoco che deve essere bello e scoppiettante, abbiamo acquistato le castagne (630 euro pagati dagli alpini) pronti per iniziare le tre manifestazioni. Mentre stavamo ultimando le operazioni abbiamo ricevuto una telefonata da parte del comandante dei vigili e del sindaco che ci chiedevano di annullare le manifestazioni del venerdì in quanto in Comune era arrivata una segnalazione che le castagne venivano cotte senza il rispetto della normativa (divieto di accendere fuochi a legna e utilizzo di bancali)».