Asportano il bancomat con un piccolo escavatore, colpo alle Poste di Madone -Video

Con un piccolo escavatore hanno letteralmente sradicato lo sportello bancomat dell’ufficio postale di Madone , abbandonandolo poi vuoto in mezzo alla piazza. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 3 della notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre nella centralissima piazza Vignali, una laterale di via Papa Giovanni.

Come ancora da definire anche la dinamica di quanto accaduto e come la banda sia riuscita ad aggirare anche i dissuasori di metallo posti proprio a salvaguardia della vetrina dell’ufficio postale. Ufficio che è rimasto chiuso in mattinata in attesa dell’intervento degli operai che stanno lavorando per poterne ripristinare l’attività il più presto possibile. I danni sono ingenti.