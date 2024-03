Bonate Sotto, 35enne muore nello schianto tra un furgone e una moto - Le foto

Un giovane di 35 anni è morto, nel pomeriggio di domenica 24 marzo, in un incidente tra un furgone e una moto, a Bonate Sotto, in via 25 Aprile. Nell’incidente, accaduto intorno alle 15.30, sono rimasti coinvolti anche una giovane di 35 anni che viaggiava come passeggero sulla moto e un uomo di 53 anni alla guida del furgone.

Lo schianto tra la moto e il minivan a Bonate Sotto

(Foto di Cesni) (Foto di Cesni)

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due auto mediche oltre ai Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Anche la giovane sarebbe in gravi condizioni ed è stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Il conducente del furgone non avrebbe riportato invece gravi ferite: è stato comunque ricoverato all’ospedale di Ponte San Pietro per accertamenti.

Dalle prime informazioni pare che, al momento dello schianto, il furgone si stava immettendo su via 25 Aprile, mentre la moto sopraggiungeva da quella via procedendo in direzione di Madone. Al momento la strada è chiusa al traffico e la circolazione su via 25 Aprile deviata. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento e il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra poco distante.