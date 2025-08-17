Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 17 Agosto 2025

Brembate di Sopra, 15enne scomparsa da una settimana: si cerca Alessia

LE RICERCHE. La ragazza si è allontanata da casa domenica 10 agosto senza telefono né documenti. L’appello dei genitori e dell’associazione Penelope: «Chiunque l’abbia vista contatti subito le forze dell’ordine o il numero 380.7814931».

Sono ore di angoscia a Brembate di Sopra per la scomparsa di Alessia Daminelli, 15 anni, di cui non si hanno notizie da sette giorni. La giovane si sarebbe allontanata da casa domenica 10 agosto e da allora di lei si sono perse le tracce. I genitori, insieme all’associazione Penelope, hanno lanciato un appello accorato: «Aiutateci a ritrovarla».

Alessia è alta un metro e sessanta, pesa circa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro. Non ha con sé né telefono né documenti, circostanza che rende la sua scomparsa ancora più preoccupante. Al momento dell’allontanamento indossava un pantalone di cotone verde oliva, una maglietta bianca a maniche corte con disegno, e portava probabilmente con sé una cassa Bluetooth di forma ovale color blu elettrico, oltre a una borsa a tracolla nera di stoffa.

La famiglia teme possa trovarsi in difficoltà e chiede la massima collaborazione dei cittadini. Chiunque abbia informazioni o l’abbia vista è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112 o l’associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931.

