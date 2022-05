Cisano, donna di 45 anni investita sulla Briantea: è grave

Una donna di 45 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere stata investita da un’auto a Cisano bergamasco sulla Briantea. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 in via Mazzini nel centro del paese. La donna, che stava attraversando la strada, è stata travolta da una Lancia Y che viaggiava in direzione Bergamo. Sul posto sono intervenute due ambulanze da Bergamo e dei volontari di Calusco e l’elisoccorso. La ferita è stata portata via in codice giallo. Lunghe code sulla Briantea in entrambe le direzioni nel corso della mattinata.