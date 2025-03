Colta da malore, finisce fuori strada a Presezzo: morta una donna di 69 anni

Colta da malore, è finita fuori strada a Presezzo in un’area verde nei pressi dell’Iperal. Una donna di 69 anni è morta così intorno alle 15 di domenica pomeriggio (23 marzo) poco distante dal supermercato della zona. La sua auto, una Panda, è finita fuori strada in via Milano e si è fermata in una piazzola senza urtare nulla.