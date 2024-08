Delitto di Terno, sopralluogo in via Merelli con Ruocco. Interrogati gli zii - Foto

Sergio Ruocco ha raggiunto la caserma di via delle Valli intorno alle 9.30, da solo e senza avvocato. Poco dopo anche altri zii di Sharon Verzeni, non quelli paterni interrogati nel pomeriggio di mercoledì, sono arrivati a Bergamo per essere sentiti dagli carabinieri.

Intorno alle 10 i militari con Ruocco sono usciti dalla caserma per raggiungere l’appartamento di via Merelli per un sopralluogo che è durato circa 15 minuti in tutto. Si tratta della casa dove la coppia viveva da tre anni, sequestrata dopo il delitto. Il compagno di Sharon è poi tornato in caserma, che ha lasciato intorno alle 11.30.

Sergio Ruocco entra nella caserma dei carabinieri di via delle Valli

(Foto di Yuri Colleoni)

Famiglia interrogata

Sul fronte delle indagini mercoledì al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo è stata un’altra giornata di interrogatori. Dopo che martedì erano stati risentiti dagli investigatori i genitori di Sharon e il giorno prima la sorella, il fratello e il cognato ,mercoledì mattina è stata convocata nella caserma di via delle Valli la mamma del compagno Sergio Ruocco: Maria Rosa Sabadini è giunta al comando alle 9,30 e ne è uscita – senza fermarsi a rilasciare dichiarazioni ai cronisti – tre ore più tardi.

Sharon Verzeni Nel pomeriggio, sempre per circa tre ore, sono stati convocati gli zii paterni di Sharon : parenti questi che, a differenza degli altri, non erano ancora stati sentiti e che sono stati richiamati anche giovedì.

Nessun indagato

Nessuno di loro è indagato e sono stati tutti sentiti – a partire dal compagno Ruocco, la seconda volta settimana scorsa (la prima era stato interrogato la notte dell’omicidio, quando la lente degli inquirenti era stata puntata su di lui, prima che emergesse l’alibi delle telecamere che non lo riprendono) – con la formula delle «persone informate sui fatti» e dunque senza la necessità di essere accompagnati da un avvocato.