Fumo nero avvolge la galleria sull’Asse tra Ponte e Mapello, morto un 17enne

Una fitta coltre di fumo nero ha invaso la galleria sull’Asse Interurbano tra Ponte San Pietro e Mapello verso le 14 di venerdì 11 luglio. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi .

Il camion ha preso fuoco: sul posto i vigili del fuoco di Medolago e Dalmine per spegnere le fiamme, oltre a due ambulanze, due automediche, la polizia stradale di Treviglio per i rilievi e i carabinieri di Ponte San Pietro, supportati dalla polizia locale, per regolare la viabilità.