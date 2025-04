«I festival in crisi, ma vitali per i paesi»: ora provano a fare rete

Festival musicali, sagre ed eventi sul territorio bergamasco faranno sempre più fatica. L’orizzonte è grigio, se non peggio. Un po’ ci si è messo di mezzo il Covid, indubbiamente. Alcuni non hanno saputo rialzarsi. Ma c’erano già, e ci sono, sempre più ostacoli che si frappongono, minando l’esistenza di queste iniziative di aggregazione, di valorizzazione del territorio e della sua cultura in senso ampio. Nel giro degli ultimi dieci anni si sono più che dimezzate.

Lo stop al Filagosto

L’incontro a Bonate Sopra

I problemi per gli organizzatori dei Festival

L’incertezza normativa

A pesare è una crescente incertezza normativa. Uno dei grandi nodi si chiama «sicurezza», con interpretazioni normative che cambiano da un territorio all’altro, e adempimenti non di rado aggiunti all’ultimo, appena prima dell’evento, ha rilevato per esempio Giuseppe Carminati, presidente di Filagosto. Del resto, ha aggiunto Carcano, «capisco bene che un funzionario si chieda perché debba rischiare in prima persona e dar l’ok al rispetto delle leggi di sicurezza, quando per primo sa quanto siano variabili le interpretazioni». Carcano non si nasconde: «Alzi la mano chi non ha pensato di lasciare. Le nostre leggi sono molto interpretative. È un aggravio di tempo, di denaro e stress. Qualcuno di noi forse non farà il suo evento dall’anno prossimo, e allora tutti saremo un po’ più poveri».