Incendio in centro a Ponte San Pietro: evacuati due piani di un edificio, una decina le persone soccorse - Foto e video

Il fumo è visibile a chilometri di distanza: grosso incendio a Ponte San Pietro, scoppiato domenica mattina 11 maggio in una palazzina di largo IV Novembre: un edificio degli anni Sessanta nel centro del paese.

Vigili del fuoco in azione a Ponte San Pietro Persone sui tetti a Ponte San Pietro

I vigili del fuoco sono in azione con cinque squadre tra cui un’autoscala: sono i pompieri di Dalmine con i volontari di Madone e Gazzaniga. Quarto e quinto piano sono in fase di evacuazione, ci sono persone che si sono messe in salvo sul tetto.

Strada chiusa a Ponte San Pietro Carabinieri e soccorsi in azione

Strada chiusa, inagibile un appartamento

Via Vittorio Emanuele è stata chiusa per permettere i soccorsi e per precauzione: un appartamento, dove viveva una famiglia di extracomunitari composta da cinque persone, è risultato inagibile. In azione il Comune di Ponte San Pietro.