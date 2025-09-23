Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 23 Settembre 2025

Incidente a Madone, grave un motociclista 29enne

LO SCONTRO. Poco prima delle 20 di martedì 23 settembre. Il giovane portato in ospedale in codice rosso.

Redazione Web
Redazione Web

Madone

Grave incidente a Madone, poco prima delle 20 di martedì 23 settembre. Un motociclista di 29 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto nello scontro con un’auto in via Papa Giovanni XXIII.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto proveniva da Bonate ed era diretta a Capriate: all’altezza di via della Croce avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio, scontrandosi con la moto che viaggiava nella direzione opposta. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, vigili del fuoco e polizia stradale: via Papa Giovanni XXIII è stata chiusa per permettere i soccorsi.

