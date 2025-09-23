Incidente a Madone, grave un motociclista 29enne

L’incidente a Madone

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto proveniva da Bonate ed era diretta a Capriate: all’altezza di via della Croce avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio, scontrandosi con la moto che viaggiava nella direzione opposta. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, vigili del fuoco e polizia stradale: via Papa Giovanni XXIII è stata chiusa per permettere i soccorsi.