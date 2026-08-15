Incidente mortale a Cisano, motociclista muore nella notte di Ferragosto

Un motociclista di 43 anni è morto nella notte tra il venerdì 14 e sabato 15 agosto lungo la Bergamo-Lecco. Secondo le prime ricostruzioni nell’incidente in cui ha perso la vita non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il centauro avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo. Fatale la caduta.

L’incidente

È successo intorno all’1.30 del Ferragosto all’altezza della frazione Bisone di Cisano Bergamasco, sul confine con il territorio di Calolziocorte. È a quell’ora che è scattata la chiamata al 112, Numero unico delle emergenze, e si è attivata la macchina dei soccorsi. Ma nonostante il tempestivo intervento di un’ambulanza e un’auto medica, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Al vaglio la dinamica

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco di Zogno per la messa in sicurezza della statale 639 che collega la Bergamasca al Lecchese, e la Polizia stradale di Bergamo, che si è occupata dei rilievi del caso. Starà agli agenti ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.