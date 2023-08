Indagini sulla rissa, al vaglio le telecamere. Tre feriti, il raduno partito dai social

Sulla vicenda si interroga il territorio - dal mondo politico alle forze dell’ordine ai singoli cittadini - e interviene anche il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia: «La rissa ha coinvolto circa 150 adolescenti di nazionalità diverse che si sono affrontati con bastoni, catene e coltelli. Si sono radunati dapprima ai Propilei di Porta Nuova per poi proseguire in stazione».



Pare esserci un collegamento tra gli episodi di rivendicazione già avvenuti nella giornata di sabato al centro commerciale Oriocenter di Orio al Serio e quelli in centro: «Il raduno ha trovato massima divulgazione, e pertanto adesione, attraverso l’utilizzo dei social network (Tik-Tok – Telegram etc..) che consentono una comunicazione immediata tra i giovani. Il fenomeno, diffuso soprattutto nel Nord Italia, vede la Lombardia, quale regione con la maggiore influenza di gruppi giovanili di origine straniere, ad affrontare un problema molto serio che sta aumentando a vista d’occhio e che sembra che nessuno stia prendendo seriamente in considerazione» scrivono i sindacati.

La rissa di domenica denota un «fenomeno di deriva sociale che può sfociare in efferate azioni criminali, soprattutto in luoghi come la stazione autolinee e piazzale Marconi» spiega il sindacato mentre si sta ricostruendo la vicenda. Al vaglio delle telecamere i movimenti del gruppo, si prevedono denunce per rissa aggravata.

La rissa: la ricostruzione

Protagonisti della vicenda di domenica tutti giovani compresi per lo più fra i 14 e i 18 anni, bergamaschi e italiani di origini marocchine, tunisine, senegalesi ed egiziane, la maggior parte dei quali giunti in città da paesi della provincia: Ponte San Pietro, Zingonia, Seriate. Il grosso degli adolescenti si è limitato a spalleggiare i più facinorosi, in un pomeriggio di alta tensione, incendiatosi intorno alle 16,30, per una spedizione punitiva organizzata sui social. Un’ottantina di adolescenti, per lo più di origini nordafricane e senegalesi, è partita da piazzale Marconi verso Porta Nuova. Cercavano alcuni ragazzini di origini egiziane, che reputavano gli autori degli episodi dei giorni precedenti. Li hanno trovati seduti sugli scalini dei Propilei: erano una trentina. A questo punto hanno aggredito un quindicenne colpendolo anche con una catena-lucchetto per moto, a cui era stata tolta la protezione in gomma. Poi il fuggi fuggi lungo viale Papa Giovanni. Il gruppo di aggressori è riparato in stazione. Dove pochi minuti dopo sono comparsi gli adolescenti di origini egiziane. «Due ragazzi, un italiano e un marocchino, sono stati accoltellati», racconta una sedicenne. Nel frattempo sono giunti gli equipaggi della Volante, dei carabinieri e della polizia locale, che sono riusciti a bloccare alcuni giovani, mentre altri sono riusciti a scappare lungo viale Papa Giovanni e via Bonomelli. Il grosso dei ragazzi si è fermato in piazzale Marconi, dove successivamente sono scoppiati altri parapiglia, tenuti faticosamente a bada da una quindicina fra carabinieri, poliziotti delle Volanti e agenti della polizia locale. La calma è tornata solo dopo le 18. Le forze dell’ordine hanno presidiato piazzale Marconi fino alle 20,30.