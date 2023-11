La Toscana piegata dal maltempo, subito in campo i volontari bergamaschi

La Toscana è piegata dal maltempo e, come da tradizione, i volontari bergamaschi non si sono tirati indietro per portare il proprio aiuto concreto alle popolazioni delle zone alluvionate. Ieri, 3 novembre, la Protezione civile lombarda ha inviato un avviso di «preallertamento regionale», chiedendo «la disponibilità a solo titolo di ricognizione per personale da destinare alle zone alluvionate della Toscana», prevedendo una «permanenza di sette giorni continuativi per attività idrauliche e di ripristino e pulizia», con priorità di disponibilità al «personale con specialità idrogeologica e antincendio boschivo». Non sono mancate alcune risposte immediate e anche già le prime partenze.

I sommozzatori volontari di Treviglio, ieri impegnati sull’Adda a Canonica (come riportato nell’articolo qui a sinistra) sono in procinto di partire per Prato, mentre tre volontari della Protezione civile Ana di Filago sono già arrivati a Signa, in provincia di Firenze. Si tratta di Enrico Paris, Francesca Casiraghi e Andrea Santini, che si sono resi subito disponibili. «All’una di giovedì notte mi è arrivata la telefonata dalla colonna mobile della Regione Lombardia per intervenire a portare aiuto alle zone alluvionate della Toscana – racconta il capogruppo, Ennio Bonetti –. Subito mi sono attivato a chiamare i nostri tre volontari esperti nell’alto pompaggio e che avevano anche seguito un apposito corso di specializzazione. Non è stato facile reperirli, considerando che era notte fonda. Però mi hanno risposto prontamente e, alle 5 (di ieri mattina, ndr) erano già assieme ad altri 9 volontari e con i mezzi pronti».

Subito all’opera

«Siamo arrivati nel primo pomeriggio a Calenzano, dove un responsabile della Regione Lombardia ci ha accolti e subito ci ha indicato la destinazione, vale a dire Signa – riferisce Enrico Paris –. Siamo quindi arrivati alle 16 in questo paese vicino a Firenze di quasi ventimila abitanti. Il centro è tutto allagato e subito ci siamo messi all’opera, piazzando le idropompe. Per diverse ore abbiamo pompato acqua dall’abitato allagato, travasandola nel fiume che si trova a circa 500 metri».