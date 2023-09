Lega, il raduno al pratone di Pontida: oggi sul palco con Salvini anche Marine Le Pen

Un’anteprima, una prova generale. Il sabato di Pontida, che ha aperto la due giorni di raduno della Lega nello storico pratone, ha seminato già i temi su cui oggi - domenica 17 settembre - Matteo Salvini centrerà il proprio discorso, all’interno di una giornata che vedrà anche la partecipazione di Marine Le Pen: immigrazione, Europa, governo e autonomia. Sabato pomeriggio il vice premier e segretario federale della Lega ha aperto l’assemblea organizzata dai giovani del partito: «Pontida è emozione, comunità, passione - le parole di Salvini -. Porterò un’idea di futuro per i prossimi decenni». A partire dall’Europa, che «è stata assente, sorda e arrogante – rimarca il leader leghista -. Noi abbiamo un’altra idea».

E «con Giorgia Meloni abbiamo condiviso tutto», ribadisce, passando poi alla politica interna e all’immigrazione: «Giorgia sta facendo miracoli. Dobbiamo attrezzarci perché abbiamo il dovere di difendere i confini. Che questa domenica Giorgia Meloni sia a Lampedusa e io accolga Marine Le Pen a Pontida è parte dello stesso obiettivo. La difesa dei confini e la sicurezza non sono un capriccio della Lega, è un sacro dovere: stiamo lavorando in totale sintonia col governo, che andrà avanti per almeno dieci anni». «Un nuovo Decreto Sicurezza? Lo spero – aveva anticipato parlando con i giornalisti -: ci sta lavorando Matteo Piantedosi».

C’è spazio per un omaggio al passato del movimento: «L’Europa dei popoli e delle nazioni è stata una geniale intuizione di quel grande uomo che si chiama Umberto Bossi», dice Salvini, e nel corso degli interventi sarà ricordato anche Roberto Maroni. C’è uno striscione, retto dai giovani della Lega, a capeggiare in platea: «Autonomia o elezioni». L’autonomia è «una maratona, non i 100 metri», riconosce il vice premier, che però assicura che «finalmente è a portata di mano un risultato storico che porta a più libertà per i territori. Grazie a Roberto Calderoli per il suo lavoro». Chiosa sulle Europee: «La Lega al governo con la sinistra in Europa non ci andrà mai. Se qualcuno dividerà il centrodestra, commetterà un errore madornale».

Valditara: riforma dell’istruzione tecnico-professionale