Maxi incidente a Ponte San Pietro, 8 feriti lievi: traffico in tilt nella mattinata

Grosso incidente nella mattinata di martedì 30 aprile a Ponte San Pietro: intorno alle 9.30 sono rimasti coinvolti diversi mezzi con, dalle prime sommarie informazioni, 8 persone ferite fortunatamente in maniera non grave. Si tratta di uomini e donne di età compresa tra i 30 e gli 80 anni, tutti in condizioni non critiche: tre feriti sono stati trasferiti all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, uno in Humanitas Gavazzeni e uno a Ponte San Pietro.