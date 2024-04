Maxi incidente a Ponte San Pietro, traffico in tilt

Grosso incidente nella mattinata di martedì 30 aprile a Ponte San Pietro: intorno alle 9.30 sono rimasti coinvolti diversi mezzi con, dalle prime sommarie informazioni, 8 persone ferite fortunatamente in maniera non grave. Nello schianto delle vetture, un furgoncino e una moto. Non chiaro ancora il coinvolgimento di un camion.