Perdita alla rete idrica, traffico rallentato a Presezzo

L’intervento sulla strada provinciale 166, all’altezza della piazza principale di Presezzo. A causa di un guasto della rete idrica dalla mattina di sabato 28 ottobre il traffico è rallentato e stanno intervenendo i tecnici di Uniacque per risolvere il problema il prima possibile. Nel frattempo il traffico è regolamentato a senso unico alternato. Uniacque ha comunicato che, per consentire l’intervento, il servizio di erogazione in via Vittorio Veneto è sospeso fino alle 19 e comunque fino al termine dei lavori.