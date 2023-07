Schianto in moto a Cisano: grave un 40enne del paese

Schianto tra una Fiat 500 guidata da una ragazza di 21 anni e una moto Agility 50 intorno a mezzogiorno e mezza di mercoledì 19 luglio a Cisano Bergamasco: l ’impatto è avvenuto lungo la superstrada all’altezza dell’incrocio con via Colombera di Sopra.

La moto e l’auto coinvolte nell’incidente a Cisano bergamasco

Sul posto tre ambulanze e l’auto medica: il motociclista, un 40enne del paese, è in gravi condizioni ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Avrebbe riportato diversi traumi alle gambe ma era cosciente all’arrivo dei soccorsi. Hanno avuto bisogno di cure anche la 21enne e la mamma che viaggiavano insieme a bordo della Fiat 500 perché in stato di choc. La ragazza, che era alla guida, è stata ricoverata per accertamenti al Policlinico di Ponte San Pietro.