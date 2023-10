Scomparso da giovedì, l’appello della famiglia

Il quarantenne Bledar Dibra, di origine albanese, si è allontanato dalla casa della sorella Majlinda Gokovi, residente alle Ghiaie di Bonate Sopra, giovedì pomeriggio alle 14 e ieri sera non aveva ancora fatto ritorno. L’uomo, residente ad Abano Terme, ogni mese raggiungeva Bonate Sopra e trascorreva una settimana dalla sorella. Infatti è arrivato sabato scorso e come era solito fare, nel pomeriggio era uscito per una passeggiata.

I famigliari lanciano un appello ai cittadini per avere notizie del loro congiunto. «Siamo molto preoccupati – fa sapere la nipote, Adissa Kokovi –, mio zio deve prendere anche medicine per la sua malattia e non ha con sé il cellulare». Le ricerche sono in corso da venerdì e continueranno nei prossimi giorni. Sono impegnati i carabinieri di Ponte San Pietro e i Vigili del fuoco, i gruppi di Protezione civile e le polizie locali di Bonate Sopra, Ponte San Pietro e Presezzo.