Suisio, morto in ditta un operaio di 48 anni. Disposta l’autopsia

Un operaio di origine romena e che abitava a Bergamo, è morto nella tarda mattinata di sabato 14 giugno mentre era al lavoro alla «Tecnoimpianti Apm» di Suisio. L’azienda si trova in via dei Piazzoli al civico 2, nella zona industriale del paese. L’operaio, che lavorava come conto terzista per un’azienda di Milano specializzata in lavori di sabbiatura, verso le 11 è stato trovato a terra esanime dai colleghi di lavoro. Proprio loro lo hanno soccorso e nel contempo allertato il 112. La centrale del 118 ha inviato a Suisio da Bergamo l’auto medicalizzata e da Bonate Sotto l’ambulanza della Croce rossa di Bergamo Ovest.

I tentativi di rianimazione

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate: il personale d’emergenza ha fatto tutto il possibile per rianimarlo, ma alla fine ne hanno dovuto constatare il decesso. Poiché la morte dell’operaio è accaduta su un posto di lavoro sono intervenuti alla ditta anche i tecnici del dipartimento di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Bergamo. Sul posto anche la polizia locale intercomunale di Centrisola, coordinata dal comandante Manolo Vincenzo Mangoni. I tecnici di Ats per tutto il pomeriggio sono stati impegnati, con la collaborazione della polizia locale, a raccogliere informazioni dai responsabili dell’azienda e testimonianze dei colleghi di lavoro e a ricostruire le circostanze della morte. Con tutta probabilità la morte dell’operaio è stata causata da un improvviso malore, visto che di elementi per avvalorare altre ipotesi – come l’infortunio sul lavoro – non ne sono stati riscontrati. In ogni caso, per fugare ogni dubbio la Procura ha disposto l’autopsia.