Si era specializzato in trasporti eccezionali all’estero e aveva fondato la King Oversize (la sede è a Medolago) per trasportare in giro per il mondo serbatoi, cisterne, carri armati, lunghe gru, grossi escavatori, barche, macchinari e manufatti, tutti «oversize», fuori misura. Lui stesso, finché ha potuto, saliva a bordo del suo camion «Kenwolt», acquistato negli Stati Uniti, e partiva alla volta di Paesi europei, asiatici o africani.

Maurizio Colombi Manzi, per molti «Enzo», si è spento mercoledì a 64 anni a causa di una malattia, lasciando nel dolore i figli Alessandra, Nevio, Michael, Eloise, i suoi amati nipoti, la compagna Gloria, tutti i parenti e la sua scuderia, fatta di numerosi camion utilizzati per trasporti eccezionali internazionali.

Chi era Maurizio Colombi Manzi

«Ha imparato a guidare i camion da giovane, salendo sui mezzi dal fratello Giovanni, e ha aspettato con impazienza i 18 anni per poter fare la patente e iniziare la sua carriera di autista – confidano i figli –. Amava entrare nella cabina dei suoi camion e trasportare manufatti eccezionali. Ha insegnato a guidare a tutti noi quattro figli, ci ha tramandato la passione per questo mestiere con il suo motto: “Per noi camionisti guidare in tutto il mondo non è un lavoro, ma uno stile di vita, la nostra casa è il camion”. Infatti sino a due mesi fa ha effettuato ancora alcuni trasporti. Noi con grande orgoglio lo ringraziamo ogni giorno per gli insegnamenti che continueremo a tramandare».