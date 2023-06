Diabete, la nuova insulina settimanale più efficace di quella giornaliera. «Un cambio epocale per la qualità della vita»

La presentazione dei risultati dello studio di fase III che conclude il percorso della nuova insulina Icodec era in agenda per sabato 24 giugno a San Diego (USA) nel corso della Sessione di ADA American Diabetes Association. I dati evidenziano che la nuova insulina basale «a lento rilascio», che può essere somministrata sottocute solo una volta per settimana anziché una volta al giorno, non comporta un aumentato rischio di ipoglicemia, ma anzi migliora il controllo glicemico rispetto alla insulina giornaliera. I risultati dello studio multicentrico di fase III a doppio cieco, sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine . È attesa ora l’approvazione della nuova molecola da parte degli Enti regolatori del farmaco per renderla disponibile per la commercializzazione per i pazienti con diabete in tutto il mondo che si stimano oltre 500 milioni.