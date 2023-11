Riabilitazione: all’Humanitas Medical Care di Bergamo si fa con l’intelligenza artificiale

Tecnologie di ultima generazione a supporto della fisioterapia. È questa la caratteristica che guida il nuovo Centro Riabilitazione Hi-Tech & Sport Lab che aprirà venerdì 1 dicembre nell’Humanitas Medical Care di Bergamo, in via Camozzi 10. Uno spazio innovativo nel campo della riabilitazione che utilizza sofisticate apparecchiature tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale per valutare, analizzare, migliorare la ripresa fisica di persone con problematiche muscolo scheletriche o articolari, dovute anche a interventi chirurgici, e di sportivi attraverso programmi riabilitativi e fisioterapici individualizzati. Senza limiti di età.

In particolare, nel Centro di Riabilitazione Hi-Tech & Sport Lab gli esperti di riabilitazione tecnologia predisporranno trattamenti personalizzati per diversi disturbi e patologie come, ad esempio: traumi articolari, lesioni tendinee, muscolari e legamentose, fratture, lussazioni; artrosi, mal di schiena; dolore muscolare o articolare; riabilitazione post intervento chirurgico (ad esempio anca e ginocchio, spalla, legamento crociato anteriore); rieducazione pre operatoria.

Un nuovo concetto di riabilitazione che potenzia i piani riabilitativi o sportivi individuali studiati dal team di medici fisiatri e fisioterapisti di Humanitas Medical Care di Bergamo, grazie al supporto di un’ampia gamma di apparecchiature elaborate e sviluppate dall’azienda TecnoBody di Dalmine (Bergamo).

Una relazione uomo-macchina che restituisce dati oggettivi al percorso di miglioramento e ripresa del paziente come anche dello sportivo, amatoriale o professionista, grazie a una valutazione del movimento, della riabilitazione funzionale, della prevenzione e attività fisica adattata, della riatletizzazione e medicina sportiva. Sistemi tecnologici utilizzati da giocatori di Serie A e piloti automobilistici sono ora a disposizione di pazienti e sportivi, per il miglioramento della forma e performance fisica sotto lo sguardo attento di professionisti ospedalieri.

«L’innovazione e la qualità delle cure sono nel Dna di Humanitas Gavazzeni e Castelli e dei nostri Medical Care – afferma Alessandro Liguori, amministratore delegato –. Per poter offrire percorsi e trattamenti che diano risposte sempre più complete ai nostri pazienti anche nel campo della riabilitazione, sia medica che sportiva, abbiamo scelto di lavorare con una realtà quale TecnoBody, anche lei bergamasca, che fa della ricerca tecnologica applicata alla medicina una sua nota distintiva. Una visione comune di intenti che può portare valore aggiunto al nostro territorio. A breve saremo in grado di offrire anche la tele-riabilitazione, 2 per guidare in sicurezza la ripresa fisica delle persone a distanza sempre grazie a sistemi tecnologici innovativi».

«È un modo nuovo di fare riabilitazione: abbinare a una valutazione clinica e fisioterapica che facciamo noi specialisti, fisiatri e fisioterapisti, un’analisi informatica dei dati acquisiti al fine di elaborare il percorso riabilitativo più adatto alla singola persona per migliorare i suoi risultati. Sensori di posizione, celle di carico, telecamere a infrarossi in 3D, sollevatore meccanico, pedane stabilometriche – sottolinea il dottor Michele Albano, fisiatra, responsabile della Riabilitazione di Humanitas Gavazzeni e Medical Care Bergamo – ci aiutano a misurare i parametri di partenza e ogni singolo step di trattamento così da poterli anche correggere, ad avere valutazioni diagnostiche data-based su vari aspetti del fisico come, ad esempio, la differenza nell’articolarità, le divergenze di forze tra un arto e l’altro, le alterazioni posturali e quelle che riguardano l’appoggio del piede».

L’Open day il 2 dicembre

Sabato 2 dicembre, dalle 10 alle 13, presso Humanitas Medical Care di via Camozzi 10, ci sarà un Open day per far conoscere il Centro e provare i macchinari con il supporto dei fisioterapisti. Il programma prevede alle ore 10 un incontro con il dottor Michele Albano, responsabile della Riabilitazione di Humanitas Gavazzeni e Medical Care Bergamo dal titolo «La nuova frontiera della riabilitazione e della performance sportiva». Dalle ore 11, visita al Centro e possibilità di sottoporsi all’analisi dell’equilibrio statico e dinamico, analisi della camminata e della corsa, test fitness con il rilascio di una valutazione finale. A seguire, un aperitivo in salute.

L’incontro, così come la prova dei macchinari, è gratuito previa prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.com/cc/centro-di-riabilitazione-hi-tech-e-sport-lab-2834809.

7 tecnologie a servizio della fisioterapia

Sette sono i macchinari TecnoBody del Centro Riabilitazione Hi-Tech & Sport Lab di Humanitas Medical Care Bergamo, a disposizione delle persone sotto la supervisione del team dei fisioterapisti dedicati alla riabilitazione medica e alla performance sportiva.

Valutazione della postura, equilibrio e forza

Con D-WALL, uno specchio digitale Hi-Tech, è possibile eseguire ogni gesto motorio per la postura, l’equilibrio e la forza, analizzando il movimento in tempo reale secondo parametri. Attraverso una telecamera 3D e una piattaforma di forza, la macchina riconosce in tempo reale fino a 16 articolazioni del corpo e ogni movimento effettuato nell’area operativa.

Valutazione dell’equilibro

Con la macchina ProKin 252, è possibile valutare l’equilibrio di pazienti e atleti in ambito ortopedico o in fase di recupero da infortuni attraverso il sistema meccanico e il controllo elettronico della stabilità a 50 livelli collegati al software.

Valutazione della postura in movimento

Con la macchina Walker View è possibile analizzare in modo completo la deambulazione; al tapis roulant è abbinata una telecamera 3D che riprende la persona posta frontalmente ad essa sul nastro, così da restituire un’immagine istantanea e basata su dati della postura dinamica in movimento. 3

Riabilitazione motoria con sgravio del peso

Alla tecnologia Walker View è abbinato il sistema di sgravio del peso Smart Gravity che permette di ridurre i tempi di recupero post-operatori della persona valutando le evoluzioni del trattamento sulla base di dati.

Analisi del cammino e della corsa

Con SpeedUp, tapis roulant dotato di telecamera 3D, è possibile riconoscere il movimento delle articolazioni e visualizzare, in tempo reale sullo schermo, i parametri di postura secondo movimenti impostati.

Rinforzo centrale pavimento pelvico, stabilizzazione lombare

Con Balance trunk, è possibile dare indicazioni sulla quantità e qualità della percezione del movimento pelvico.

Problemi alla schiena, dolori lombari, dorsali

Con Postural Bench, una speciale panca posturale, è possibile tramite inclinometri elettronici, effettuare un’accurata analisi posturale senza carico sugli arti e, contemporaneamente, migliorare la postura della persona andando a ridurre, fino ad eliminare, tensioni e dolori.

I percorsi riabilitativi e sportivi

Per accedere al Centro, è necessario effettuare una visita medico fisiatrica in presenza di patologie ortopediche e/o interventi chirurgici e una visita con il fisioterapista per percorsi di miglioramento sportivo.