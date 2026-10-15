Sanità, liste d’attesa: nuove regole in Lombardia. Cosa cambia per i pazienti

Più prestazioni dove le attese sono maggiori, regole comuni per i ricoveri e liste aggiornate attraverso nuovi strumenti digitali. Regione Lombardia ha approvato il Piano regionale di governo delle liste d’attesa 2026-2028, che riguarda ospedali pubblici e strutture private accreditate, anche nella Bergamasca. L’obiettivo è migliorare l’accesso a visite, esami e ricoveri programmati.