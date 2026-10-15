Sanità, liste d’attesa: nuove regole in Lombardia. Cosa cambia per i pazienti
SANITÀ. Approvato il Piano regionale 2026-2028: più prestazioni dove le attese sono maggiori, nuove regole per i ricoveri e maggiore collaborazione tra ospedali.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Più prestazioni dove le attese sono maggiori, regole comuni per i ricoveri e liste aggiornate attraverso nuovi strumenti digitali. Regione Lombardia ha approvato il Piano regionale di governo delle liste d’attesa 2026-2028, che riguarda ospedali pubblici e strutture private accreditate, anche nella Bergamasca. L’obiettivo è migliorare l’accesso a visite, esami e ricoveri programmati.
Liste d’attesa, più prestazioni per visite ed esami
Il Piano prevede un monitoraggio delle prestazioni più critiche, tra cui prime visite specialistiche, endoscopie, ecografie, risonanze magnetiche e Tac.
Accanto all’attività ordinaria, le strutture potranno attivare prestazioni aggiuntive durante l’anno, in base alle necessità rilevate. Previsti anche maggiori controlli sull’appropriatezza delle prescrizioni, per garantire priorità alle effettive esigenze cliniche.
Ricoveri, nuove regole e email obbligatoria
Per i ricoveri programmati saranno introdotti criteri uniformi per l’inserimento nelle liste, le classi di priorità e il calcolo dei tempi d’attesa. Gli elenchi dovranno essere aggiornati eliminando duplicazioni e posizioni non più valide.
Dal 1° novembre 2026 l’indirizzo email del paziente diventerà obbligatorio per le nuove registrazioni e gli aggiornamenti nel sistema regionale Lar, anche per facilitare le comunicazioni con i cittadini.
Più collaborazione tra ospedali
Per gli interventi meno complessi sarà possibile valutare il ricovero in ospedali Spoke, alleggerendo le strutture Hub e garantendo la libera scelta del paziente. Le Ats coordineranno e monitoreranno le attività.
L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso indica come obiettivo «azzerare i tempi di attesa entro la fine dell’anno» e annuncia un nuovo progetto per migliorare il coordinamento tra medici di famiglia e ospedali.
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