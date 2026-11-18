Per chi rialza una serranda abbassata a Dalmine dal 2027 c’è una spesa in meno. Quella dei tributi comunali (Tari, Cup e anche Imu, per i locali di proprietà), che per tre anni saranno depennati dal conto degli esercenti che decidono di riportare in vita negozi sfitti. È quanto prevede «RiapriAmo Dalmine», il nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale per incentivare la riapertura degli esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, per contrastare la desertificazione commerciale e mantenere vive le frazioni.

I numeri

Secondo i dati di Confcommercio, a ottobre 2026 in Italia si contano 460.466 negozi vuoti, con una perdita economica stimata in 4,4 miliardi di euro all’anno. Anche il territorio bergamasco risente di questa tendenza: stringendo lo sguardo su Dalmine, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre le vetrine vuote erano 41. Da un’indagine dell’organizzazione di categoria, su 700 imprese della provincia di Bergamo emerge che per il 49,5% degli intervistati le principali difficoltà sono legate ai costi di avvio e mantenimento dell’attività. Per il 47,5% per arginare il fenomeno servono sgravi fiscali e incentivi, binari su cui si inserire «RiapriAmo Dalmine». Il regolamento - che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 – prevede un’agevolazione fino al 100% dei tributi, per un massimo di 1.000 euro a valere sull’anno di riapertura e sui due anni successivi. Potranno accedere alla misura le attività di vendita al dettaglio, i servizi alla persona e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che riapriranno in locali con categoria catastale C/1, accesso diretto dalla strada, superficie inferiore a 300 metri quadrati e chiusi da almeno sei mesi. Le prime domande potranno essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2028, relativamente ai tributi pagati nel 2027. L’ultima finestra per la presentazione delle richieste è prevista entro il 31 agosto 2029.

Presidio per le comunità

La misura è stata approvata lunedì 16 novembre in Consiglio comunale, con il voto di astensione del Pd che pur condividendo l’idea aveva presentato un emendamento - respinto – per includere nella lista anche i compro oro e i negozi di articoli per adulti, estendendo inoltre l’agevolazione agli ampliamenti delle attività esistenti.