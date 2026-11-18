A Dalmine taglio alle tasse per chi riapre un negozio
IL PROVVEDIMENTO. In Consiglio comunale approvate agevolazioni fino al 100% su Tari, Cup e Imu. «Creare le condizioni affinché le attività economiche possano svilupparsi».Lettura 1 min.
Dalmine
Per chi rialza una serranda abbassata a Dalmine dal 2027 c’è una spesa in meno. Quella dei tributi comunali (Tari, Cup e anche Imu, per i locali di proprietà), che per tre anni saranno depennati dal conto degli esercenti che decidono di riportare in vita negozi sfitti. È quanto prevede «RiapriAmo Dalmine», il nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale per incentivare la riapertura degli esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, per contrastare la desertificazione commerciale e mantenere vive le frazioni.
I numeri
Secondo i dati di Confcommercio, a ottobre 2026 in Italia si contano 460.466 negozi vuoti, con una perdita economica stimata in 4,4 miliardi di euro all’anno. Anche il territorio bergamasco risente di questa tendenza: stringendo lo sguardo su Dalmine, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre le vetrine vuote erano 41. Da un’indagine dell’organizzazione di categoria, su 700 imprese della provincia di Bergamo emerge che per il 49,5% degli intervistati le principali difficoltà sono legate ai costi di avvio e mantenimento dell’attività. Per il 47,5% per arginare il fenomeno servono sgravi fiscali e incentivi, binari su cui si inserire «RiapriAmo Dalmine». Il regolamento - che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 – prevede un’agevolazione fino al 100% dei tributi, per un massimo di 1.000 euro a valere sull’anno di riapertura e sui due anni successivi. Potranno accedere alla misura le attività di vendita al dettaglio, i servizi alla persona e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che riapriranno in locali con categoria catastale C/1, accesso diretto dalla strada, superficie inferiore a 300 metri quadrati e chiusi da almeno sei mesi. Le prime domande potranno essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2028, relativamente ai tributi pagati nel 2027. L’ultima finestra per la presentazione delle richieste è prevista entro il 31 agosto 2029.
Presidio per le comunità
La misura è stata approvata lunedì 16 novembre in Consiglio comunale, con il voto di astensione del Pd che pur condividendo l’idea aveva presentato un emendamento - respinto – per includere nella lista anche i compro oro e i negozi di articoli per adulti, estendendo inoltre l’agevolazione agli ampliamenti delle attività esistenti.
L’obiettivo non è soltanto sostenere le imprese, ma anche contrastare le conseguenze sociali della chiusura dei negozi. Le attività di vicinato rappresentano infatti un presidio importante per le comunità. «Un’Amministrazione attenta al proprio territorio deve saper creare le condizioni affinché le attività economiche possano nascere e svilupparsi», ha sottolineato il sindaco Francesco Bramani. Sulla stessa linea l’assessore al Commercio Tommaso Perani per cui RiapriAmo Dalmine è «un segnale concreto a chi sceglie di investire nella nostra città. Siamo consapevoli che non possa risolvere da solo tutte le difficoltà del settore commerciale, riteniamo però importante che anche il Comune faccia la propria parte». Per Cesare Rossi, vice direttore di Confesercenti Bergamo, «RiapriAmo Dalmine è un primo passo nella giusta direzione, un messaggio positivo a chi vuole fare impresa. Quindi un ringraziamento all’Amministrazione per aver coinvolto la nostra associazione e per aver pensato al commercio di vicinato».
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