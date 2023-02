Affogò la compagna dopo il volo in auto nell’Adda, inizia il processo. Battaglia sull’aggravante

Si gioca sull’aggravante della convivenza il processo, iniziato venerdì 24 febbraio in Corte d’Assise a Bergamo, a carico di Carlo Fumagalli, l’operaio 49enne accusato di aver ucciso la donna con cui viveva Romina Vento, 44 anni, la sera del 19 aprile scorso dopo essersi lanciato nel fiume a Fara Gera d’Adda con l’auto, mentre lei era seduta accanto a lui. L’aggravante del rapporto di convivenza con la vittima potrebbe costare l’ergastolo e per questo motivo, in base alla recente normativa, l’imputato non può accedere a riti alternativi.