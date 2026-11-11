Allarme bomba in decine di scuole in Italia: studenti evacuati anche in Bergamasca -Foto
LO SGOMBERO. Mercoledì 11 novembre poco dopo le 10, mail anonime con allarmi bomba sono state recapitate a decine di scuole in tutta Italia e anche a Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Allarme bomba in decine di scuole italiane. L’allarme è scattato a seguito dell’arrivo di una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell’ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.
Nella Bergamasca intorno alle 10 sono stati evacuati gli studenti all’Istituto Natta di Bergamo, in via Europa dove è intervenuta la polizia di stato e al Lussana. Stesso copione anche alla Zenale di Treviglio, a Bariano, Filago e Gazzaniga.
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