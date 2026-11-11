Allarme bomba in decine di scuole in Italia: studenti evacuati anche in Bergamasca -Foto

Allarme bomba in decine di scuole italiane. L’allarme è scattato a seguito dell’arrivo di una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell’ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.