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Cronaca / Pianura Mercoledì 11 Novembre 2026
in aggiornamento

Allarme bomba in decine di scuole in Italia: studenti evacuati anche in Bergamasca -Foto

LO SGOMBERO. Mercoledì 11 novembre poco dopo le 10, mail anonime con allarmi bomba sono state recapitate a decine di scuole in tutta Italia e anche a Bergamo.

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Allarme bomba in decine di scuole in Italia: studenti evacuati anche in Bergamasca -Foto
Gli studenti evacuati allo Zenale Buttinoni di Treviglio
(Foto di Defendini)

Bergamo

Allarme bomba in decine di scuole italiane. L’allarme è scattato a seguito dell’arrivo di una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell’ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.

Nella Bergamasca intorno alle 10 sono stati evacuati gli studenti all’Istituto Natta di Bergamo, in via Europa dove è intervenuta la polizia di stato e al Lussana. Stesso copione anche alla Zenale di Treviglio, a Bariano, Filago e Gazzaniga.

Allarme bomba in decine di scuole in Italia: studenti evacuati anche in Bergamasca -Foto
La polizia fuori dell’Istituto Natta di Bergamo
(Foto di Bedolis)
Allarme bomba in decine di scuole in Italia: studenti evacuati anche in Bergamasca -Foto
Gli studenti evacuati all’Istituto Natta di Bergamo
(Foto di Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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