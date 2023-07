Ancora grandine sul Sebino, vento fortissimo a Treviglio: auto sotto le piante cadute - Foto e video

La grandinata è iniziata intorno alle 10.30 di venerdì 21 luglio nell’alto Sebino. Vento forte, la pioggia battente e poi la grandine, che sta colpendo tutta la zona. Vento potente e pioggia anche su tutta la Bergamasca. Nella Bassa in particolare una tempesta si è abbattuta su Treviglio dove sono caduti degli alberi e ci sono stati danni a causa del vento forte: numerosi automobilisti si sono trovati in auto e improvvisamente sotto delle piante enormi, cadute con il vento. In città nuvole scure e pioggia battente.