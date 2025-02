Banda del botto ancora in azione: salta il bancomat a Martinengo - Foto e video

Banda del botto in azione nelle prime ore di stamattina - 11 febbraio - a Martinengo , dove è stato preso di mira e fatto saltare il bancomat della filiale della BCC (Banca di credito cooperativo) Oglio e Serio. Lo scoppio si è verificato verso le 4, svegliando di soprassalto i residenti di via Morzenti sulla quale si affaccia la filiale dell’istituto di credito. Pare che i soldi prelevati equivalgano a circa duemila euro. Sono invece di diverse migliaia di euro i danni riportati dalla struttura del bancomat e al locale interno. Il bancomat confina con il Bar Morzenti che non è stato danneggiato dallo scoppio.

Il vertice in Prefettura

Si tratta ormai del nono colpo ai bancomat in provincia di Bergamo dall’inizio dell’anno: l’ultimo a Brembate di Sopra tra il 7 e 8 febbraio. Per questo mercoledì 12 febbraio è stato convocato in prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante il quale verrà sottoscritto un protocollo d’intesa «per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela».