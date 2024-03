Boltiere, fiamme al centro cinofilo: distrutti due container e una struttura in legno

Un incendio scoppiato poco dopo le 5 di domenica 24 marzo, ha distrutto due container utilizzati come magazzino e ufficio e una struttura in legno del centro cinofilo «Three dogs» in via delle Rogge, accanto al campo sportivo comunale di Boltiere. «Fortunatamente il nostro è un centro di addestramento e non teniamo cani alloggiati», spiega Chiara Brugali, presidente dell’associazione che gestisce il centro .

I soccorsi

A notare le fiamme sono stati una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione e una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Sorveglianza Italiana. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine e di Treviglio. Indagini in corso sull’origine del rogo, anche se non si esclude che sia di natura dolosa. «Noi non abbiamo mai ricevuto minacce. In passato ci sono stati piccoli episodi di vandalismo e un tentato furto», racconta Brugali. I danni si aggirano sui 7.000 euro.