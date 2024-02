Brucia villetta a Brembate, evacuati nonni con due nipotini: lievemente intossicato il nonno

Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì (26 febbraio) a Brembate, dove in una villetta è scoppiato un incendio mentre in casa c’era una coppia di nonni con i loro nipotini. I due bambini e la nonna hanno rapidamente lasciato l’appartamento, mentre il nonno ha tentato di domare il rogo con un canna dell’acqua, respirando il fumo e ferendosi lievemente a una mano. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale per un controllo, ma non è grave.

L’intervento dei vigili del fuoco a Brembate L’incendio attorno alle 15,40 in via Osio, al civico 7: sul posto è poi arrivata anche la mamma dei due bambini e figlia della coppia di nonni presenti, che ha accusato un malore per lo spavento. Soccorsa a sua volta dal 118, è stata portata in ospedale per un controllo, ma non è grave.