Cavernago, uccide il padre a coltellate

Omicidio a Cavernago nel primo pomeriggio di venerdì 4 agosto: un giovane ha ucciso il padre a coltellate. L’allarme è scattato intorno alle 13 in un’abitazione di via Verdi. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane, 30 anni, avrebbe aggredito il padre 64enne al culmine di una lite iniziata all’interno della casa e proseguita nel giardino. A dare l’allarme al 112 sarebbe stata una vicina che ha sentito le urla.

Sul posto sono arrivati i mezzi del soccorso sanitario e i carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il giovane, che a quanto si è potuto apprendere vive una situazione di disagio, è stato portato in caserma. I militari del Reparto operativo dei carabinieri di Bergamo stanno conducendo rilievi e accertamenti.