Cologno festeggia il cardinale Pizzaballa. «Ma il mio cuore è lacerato dal dolore in Terra Santa»

«Sono contento di essere qui nel paese in cui sono cresciuto e nella chiesa in cui ho ricevuto il Battesimo - dice salutando le molte persone presente -, ma il mio cuore è lacerato in queste ore di apprensione per quanto accade nella terra in cui vivo. Ho vissuto in quest’ultima settimana giorni di festa a Roma, a Bergamo e qui. Si preparavano anche le celebrazioni a Gerusalemme per il mio rientro ma ora viviamo una realtà drammatica, difficile e dolorosa».