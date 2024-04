Cologno, sabato l’ultimo saluto alla donna uccisa dal compagno

Saranno celebrati sabato 6 aprile alle 9 nella chiesa parrocchiale di Cologno al Serio i funerali di Joy Omoragbon , la donna nigeriana di 49 anni uccisa in casa a coltellate giovedì 28 marzo dal compagno Aimiose Osarumwense, connazionale di 45 anni. Il Comune nei giorni scorsi ha annunciato il lutto cittadino per la giornata dei funerali.

Il delitto è avvenuto nel monolocale dove la coppia viveva in via Donizetti, a Cologno al Serio. L’uomo, che ha problemi psichiatrici da una decina d’anni, l’ha colpita con diverse coltellate, è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere, poi spostato nel reparto di Psichiatria del Papa Giovanni. Sempre a Cologno, l’8 aprile alle 18,30 si terrà il presidio della «Rete bergamasca contro la violenza di genere» davanti alla fontana di via Rocca.