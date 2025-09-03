Colpisce cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un 19enne, altri 6 feriti - Foto

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che una Bmw serie 3 che viaggiava da Brignano verso Cologno abbia perso il controllo in curva e invaso la corsia opposta di marcia per ragioni ancora da accertare centrando le auto che viaggiavano invece in direzione opposta. L’auto ha così centrato cinque auto (una Ford C Max, una Fiat 500, una Peugeot 207, una Volkswagen Golf e una Fiat Panda) prima di perdere il motore e finire fuori strada in un campo di mais. In gravi condizioni il conducente della Bmw, un 19enne, feriti ma non gravi altri sei automobilisti (tra cui tre donne di 27, 29 e 46 anni, tre uomini di 28, 35 e 57). La provinciale è stata chiusa al traffico per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la carreggiata.